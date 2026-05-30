Водопад Райнфалль в Швейцарии - ВИДЕО
В сети распространились завораживающие кадры водопада Райнфалль в Швейцарии.
Райнфалль считается самым мощным и крупнейшим равнинным водопадом Европы. Он расположен на границе кантонов Шаффхаузен и Цюрих.
Ширина водопада достигает 150 метров, а высота составляет 23 метра.
Day.Az представляет вниманию читателей впечатляющее видео природной достопримечательности:
