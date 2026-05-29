Через Азербайджан в Армению отправится партия пшеницы и удобрений

Из России в Армению через территорию Азербайджана будет осуществлена очередная поставка.

Как передает Day.Az, 29 мая со станции Баладжары в направлении Беюк-Кясик будут отправлены 4 вагона пшеницы весом 280 тонн и 4 вагона удобрений весом 277 тонн.

Отметим, что до настоящего времени из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 28 тысяч тонн зерна, свыше 4 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречки.

Напомним, что наряду с транзитом из Азербайджана в Армению также экспортируются нефтепродукты. До настоящего времени из Азербайджана в Армению было экспортировано более 10 тысяч тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2955 тонн бензина АИ-95.