Иран назвал свои три принципа ведения переговоров

Иран добивается уступок не путем диалога, а с помощью ракет. Об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В публикации он перечислил три иранских принципа переговоров по урегулированию конфликта. "Мы добиваемся уступок не путем диалога, а с помощью ракет; на переговорах мы лишь их объясняем", - написал политик.

Кроме того, Галибаф подчеркнул, что Тегеран не верит в гарантии и слова, а главным критерием считает только поведение. Третьим пунктом он обозначил, что победителем в любом соглашении становится тот, кто лучше "подготовлен к войне на следующий день".