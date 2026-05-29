ФБР провело крупнейшую конфискацию криптовалюты в истории США

Федеральное бюро расследований США в рамках одной операции изъяло криптовалюты на сумму восемь миллиардов долларов. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на информированные источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным телеканала, американские правоохранители при аресте гендиректора камбоджийской компании Prince Holding Group задержали около 300 человек и конфисковали более 127 тысяч биткоинов. Американские чиновники назвали это рекордной конфискацией в истории правительства США.

В ходе расследования спутниковая сеть Starlink компании SpaceX заблокировала 7000 своих терминалов в Мьянме. Как установило ФБР, эти устройства использовались подозреваемыми для совершения преступлений.