Израиль хочет восстановить контроль над крепостью Бофор в Ливане

Колонна Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из 16 танков и семи бронетранспортеров приближается к средневековому замку Бофор (Калаат-Шкиф), расположенному на отвесной скале в провинции Набатия. Об этом сообщает Al Hadath, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что израильская сторона планирует восстановить контроль над крепостью, которая находилась под ее контролем в 1982-2000 гг. в период оккупации Южного Ливана.

