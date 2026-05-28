Android начнет выявлять "мертвые" приложения

Новая функция Android будет искать "мертвые" приложения в операционной системе (ОС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа обратили внимание, что в магазине Google Play появится функция, которая будет анализировать сохраненные на устройстве приложения. Опция будет уведомлять пользователя о том, что те или иные программы являются небезопасными или больше не поддерживаются разработчиками.

Специалисты BGR назвали пользу такой функции. По их словам, после удаления из Google Play конкретная программа остается в памяти устройства - приложением даже можно нормально пользоваться. Однако чаще всего это может привести к опасным ситуациям. Авторы отметили, что Google может удалить вредоносную программу из магазина, но она остается на смартфоне и продолжит наносить вред.

Также ради безопасности все приложения получают обновления с патчами. Если создатель программы по тем или иным причинам прекращает ее поддерживать, то со временем оно станет слабым местом в ОС. "Вот тут-то и может пригодиться новое предупреждение Google о "мертвых" приложениях", - объяснили журналисты. По их информации, новая опция появится на смартфонах пользователей в одном из будущих обновлений.