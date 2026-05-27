Какой будет погода в Азербайджане завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-19 градусов тепла, днем - 25-30 градусов. Атмосферное давление снизится с 762 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20 градусов тепла, днем - 27-32 градуса, в горных районах ночью - 7-12 градусов, днем - 16-21 градус, местами до 23-26 градусов тепла.

