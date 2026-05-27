Азербайджан и Туркменистан обсудили экономическое сотрудничество

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Нью-Йорк встретился с заместителем председателя Кабинета Министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе встречи говорилось о роли и значимости взаимных визитов и контактов на высоком уровне между Азербайджаном и Туркменистаном в деле дальнейшего развития двусторонних связей, основанных на дружественных и братских отношениях.

Кроме того, были обсуждены повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе возможности расширения взаимодействия в экономической, торговой, энергетической, транспортно-логистической сферах, а также в гуманитарной, научной, образовательной, культурной областях и в рамках Каспийского моря.

Наряду с этим было доведено до внимания значение продолжения взаимовыгодного сотрудничества и солидарности в рамках многосторонних платформ.

В то же время состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, была подчеркнута важность сохранения мира, стабильности и устойчивого развития в регионе в целом.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.