Алена Алиева приняла участие в благотворительном мастер-классе для детей в Центре творчества Максуда Ибрагимбекова

В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялся благотворительный музыкальный мастер-класс для детей с участием композитора и пианистки Севды Рагимовой.

Мероприятие было организовано Центром развития речи и психологии Qüsursuz Nitq.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие Алена Алиева.

В рамках мастер-класса юные участники познакомились с удивительным миром музыки, звука и ритма, узнали об особенностях различных музыкальных инструментов, а также приняли участие в творческих и интерактивных занятиях.

Выступив на мероприятии руководитель благотворительного проекта Ümidlə gəl Гаджи Гулиев отметил, что поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья со стороны Фонда Гейдара Алиева и, в особенности, Лейлы Алиевой всегда имеет особое значение.

По его словам, реализуемые проекты направлены на продолжение этой важной традиции, создание благоприятной среды для развития детей и раскрытия их творческого потенциала.

Г. Гулиев выразил признательность Лейле Алиевой за постоянное внимание и заботу о детях, нуждающихся в поддержке, подчеркнув, что ее инициативы и поддержка играют важную роль в реализации подобных социальных проектов.

На мероприятии под руководством Севды Рагимовой дети не только получили новые знания, но и провели время в творческой и вдохновляющей атмосфере.

Также в программе прозвучали музыкальные номера в исполнении учащихся Бакинской музыкальной школы номер 2 имени Рашида Бейбутова.