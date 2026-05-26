Президент Австрии поздравил Президента Ильхама Алиева

Федеральный Президент Австрийской Республики Александер Ван дер Беллен направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

Уважаемый господин Президент,

Примите мои самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики.

Между Азербайджаном и Австрией сложились прекрасные двусторонние отношения. По мере того как перспективы устойчивого мира и безопасности между Азербайджаном и Арменией на благо народов обеих стран становятся все более реальными, возможности для дальнейшего сотрудничества будут продолжать расширяться.

В многостороннем контексте позвольте выразить благодарность за поддержку азербайджанской стороной кандидатуры Австрии в члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.

Пользуясь случаем, передаю наилучшие пожелания благополучия Вам и Вашей семье, а также мирного и счастливого будущего народу Азербайджана.