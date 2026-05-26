В Армению экспортированы товары азербайджанского производства

26 мая в Армению были экспортированы произведенные в Азербайджане товары.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете.

Отмечается, что после проведения соответствующих таможенных процедур в направлении Республики Армения были отправлены экструдированные пенополистирольные плиты для теплоизоляции зданий и сооружений на сумму 5911,21 доллара США.

Общий вес груза составил 1 тонну 497 килограммов.