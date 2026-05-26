Мирзоян и Рубио встретились в аэропорту

В международном аэропорту Звартноц в Ереване прошла встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна и Госсекретаря США Марко Рубио.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи было парафировали рамочное соглашение "О стратегическом сотрудничестве между РА и США вокруг проекта TRIPP".

Мирзоян и Рубио подписали также "Устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами Америки и Республикой Армения" и рамочный меморандум "Об обеспечении поставок в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов между Соединенными Штатами Америки и Республикой Армения".