https://news.day.az/world/1837447.html Мирзоян и Рубио встретились в аэропорту - ВИДЕО В международном аэропорту Звартноц в Еерване прошла встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна и Госсекретаря США Марко Рубио. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи было парафировали рамочное соглашение "О стратегическом сотрудничестве между РА и США вокруг проекта TRIPP".
Мирзоян и Рубио встретились в аэропорту - ВИДЕО
В международном аэропорту Звартноц в Ереване прошла встреча главы МИД Армении Арарата Мирзояна и Госсекретаря США Марко Рубио.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи было парафировали рамочное соглашение "О стратегическом сотрудничестве между РА и США вокруг проекта TRIPP".
Мирзоян и Рубио подписали также "Устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами Америки и Республикой Армения" и рамочный меморандум "Об обеспечении поставок в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов между Соединенными Штатами Америки и Республикой Армения".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре