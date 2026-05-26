Школьники в Азербайджане уйдут на каникулы раньше
В этом году учебный год в общеобразовательных школах Азербайджана завершится на два дня раньше.
Как сообщает Day.Az, поскольку 13 июня приходится на субботу, а 14 июня - на воскресенье, последним учебным днем станет 12 июня.
Традиционно учебный год в стране начинается 15 сентября и заканчивается 14 июня. Однако в этом году из-за того, что последние дни учебного года совпадают с нерабочими днями, школьники уйдут на летние каникулы на два дня раньше.
