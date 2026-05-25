Пакистан становится значимым геополитическим игроком

Автор: Теймур Атаев

Продолжающая потрясать мир геополитическая турбулентность однозначно продемонстрировала беззубость ряда государств, всегда именовавших себя, так сказать, первыми среди равных. Однако, параллельно на планетарной поверхности высветились новые державы, которые стали формировать важнейшие тренды современности, включая, скажем, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Пакистан и ряд других. Не случайно их стали именовать странами Средней силы (Средние державы).

В данном формате особыми красками заиграло геополитическое реноме Пакистана, в особенности в контексте посреднической роли Исламабада в локализации американо-иранского противостояния, отражающегося фактически на всем мировом пространстве. Так, в последние два дня мировые СМИ растиражировали информацию Межведомственной службы по связям с общественностью армии Пакистана (ISPR) об итогах визита начальника Генштаба страны Асима Мунира в Тегеран. Согласно которой, по результатам переговоров с высшим руководством Ирана обозначился значительный вклад в инициированный Исламабадом посреднический процесс. Как было отмечено, тем самым отчетливо проявился "обнадеживающий прогресс" в достижении окончательного соглашения между Ираном и США.

Да, нельзя не признать, что это произошло на фоне параллельной активизации в данном направлении в течение двух-трех последних суток Катара, Турции, Саудовской Аравии, Египта и ряда других региональных стран, но непосредственно посредничество Пакистана играет самую значительную роль. Что имеет свою историю, одним из важных периодов которой стал конец марта 2026 г.

Так, 29 марта в Исламабаде была проведена встреча на уровне министров ИД Пакистана, Египта, Саудовской Аравии и Турции, главной задачей которой стала проработка почвы для деэскалации войны Израиля и США против Ирана путем подготовки двусторонних переговоров между Вашингтоном и Тегераном на основе взаимного доверия.

Спустя же два дня, по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств Пакистана (Мухаммад Исхак Дар) и Китая (Ван И), стало реальностью двустороннее предложение по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, включившее такие пункты, как немедленное прекращение боевых действий; оказание гуманитарной помощи всем пострадавшим от войны районам; скорейшее приступление к мирным переговорам, должных обеспечить суверенитет, территориальную целостность, национальную независимость и безопасность Ирана и государств Персидского залива, прекращение нападения на гражданское население и невоенные объекты при полном соблюдении международного гуманитарного права; обеспечение безопасности судоходных путей. Реализация всех этих пунктов виделась базисом создания всеобъемлющей рамочной основы в целях "достижения прочного мира на основе целей и принципов Устава ООН и международного права".

Таким образом, вышеприведенные факты отчетливо свидетельствуют о первенстве Пакистана в посреднической миссии в аспекте прекращения американо-иранского противостояния. Подтверждением чего стало признание роли Исламабада в этом процессе госсекретарем США Марко Рубио, назвавшего "главным посредником" Вашингтона в переговорах с Ираном Пакистан, "проделавшего замечательную работу". Как подчеркнул Рубио, по поводу текущих переговоров Белый дом поддерживает постоянную связь с военным руководством Пакистана.

В свою очередь Мухаммад Исхак Дар высоко оценил как конструктивное участие в переговорном процессе иранского руководства, так и "лидерство президента Трампа и его приверженность диалогу и дипломатии", включая и членов американской команды. Выразив благодарность и другим сторонам, принимавших участие на этом поприще, министр ИД Пакистана особо отметил роль премьер-министра страны Мухаммада Шахбаза Шарифа "за его дальновидное руководство и непоколебимую приверженность миру, а также фельдмаршалу Асиму Муниру, сыгравшему "центральную роль на протяжении всего этого деликатного и важного процесса".

Согласимся, что подход к посреднической деятельности такого рода всегда должен быть именно деликатным, так как стороны конфликта не могут не пойти на определенные компромиссы. Как усматривается, Исламабаду удалось добиться этого результата. Правда, ряд СМИ сослались на корреспондента Axios Барака Равида, который привел слова некоего неназванного высокопоставленного чиновника администрации Трампа, заявившего, что вследствие нестыковки между сторонами "по некоторым пунктам соглашения, для прохождения всех необходимых согласований потребуется несколько дней".

Но будем надеяться, что никакие форс-мажоры не помешают подписанию исторического соглашения между США и Ираном.