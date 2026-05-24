Посольство Турции выразило соболезнования Азербайджану в связи с гибелью Рамиля Имранова.

Как передает Day.Az соответствующая публикация размещена в соцсети X.

"С глубокой скорбью и болью мы восприняли известие о гибели ценного дипломата Рамиля Имранова, проходившего службу в Генеральном консульстве Азербайджанской Республики в Тебризе Исламской Республики Иран, в результате трагического дорожно-транспортного происшествия, произошедшего при исполнении им служебных обязанностей.

Да упокоит Всевышний душу покойного. Выражаем искренние соболезнования и желаем терпения и стойкости прежде всего его уважаемой семье, а также коллективу Министерства иностранных дел Азербайджана, всем коллегам-дипломатам и братскому народу Азербайджана", - говорится в публикации.

Ранее мы сообщали, что консул Азербайджана в Тебризе погиб в ДТП.