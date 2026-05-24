Посольство Турции выразило соболезнования Азербайджану
Посольство Турции выразило соболезнования Азербайджану в связи с гибелью Рамиля Имранова.
Как передает Day.Az соответствующая публикация размещена в соцсети X.
"С глубокой скорбью и болью мы восприняли известие о гибели ценного дипломата Рамиля Имранова, проходившего службу в Генеральном консульстве Азербайджанской Республики в Тебризе Исламской Республики Иран, в результате трагического дорожно-транспортного происшествия, произошедшего при исполнении им служебных обязанностей.
Да упокоит Всевышний душу покойного. Выражаем искренние соболезнования и желаем терпения и стойкости прежде всего его уважаемой семье, а также коллективу Министерства иностранных дел Азербайджана, всем коллегам-дипломатам и братскому народу Азербайджана", - говорится в публикации.
Ранее мы сообщали, что консул Азербайджана в Тебризе погиб в ДТП.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре