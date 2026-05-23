В Азербайджане рассказали о причинах снижения уровня Каспия
Причиной снижения уровня воды в Каспийском море являются не только климатические изменения.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов в интервью АМИ Trend и телеканалу ARB24.
Он отметил, что Министерство экологии и природных ресурсов начало сотрудничество с прикаспийскими государствами на различных платформах.
"Если обратиться к истории, мы неоднократно наблюдали как снижение, так и повышение уровня воды в Каспийском море. Причиной нынешнего обмеления являются не только климатические изменения. В настоящее время ведется работа над различными планами мероприятий. В основном они строятся на механизмах адаптации. Обсуждения проводятся как в рамках Тегеранской конвенции, так и через двусторонние рабочие группы. Например, в апреле состоялось первое заседание двусторонней рабочей группы с Казахстаном, и обсуждения уже начались. В конечном итоге решение этих вопросов должно обеспечиваться не одной страной, а совместными и последовательными мерами всех прикаспийских государств", - сказал он.
