В Азербайджане рассказали о причинах снижения уровня Каспия

Причиной снижения уровня воды в Каспийском море являются не только климатические изменения.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов в интервью АМИ Trend и телеканалу ARB24.

Он отметил, что Министерство экологии и природных ресурсов начало сотрудничество с прикаспийскими государствами на различных платформах.

"Если обратиться к истории, мы неоднократно наблюдали как снижение, так и повышение уровня воды в Каспийском море. Причиной нынешнего обмеления являются не только климатические изменения. В настоящее время ведется работа над различными планами мероприятий. В основном они строятся на механизмах адаптации. Обсуждения проводятся как в рамках Тегеранской конвенции, так и через двусторонние рабочие группы. Например, в апреле состоялось первое заседание двусторонней рабочей группы с Казахстаном, и обсуждения уже начались. В конечном итоге решение этих вопросов должно обеспечиваться не одной страной, а совместными и последовательными мерами всех прикаспийских государств", - сказал он.