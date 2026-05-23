Косплееры воссоздали технологию порталов из знаменитой видеоигры

Косплееры воссоздали в реальности идею портальных пушек из популярной игры Portal, приблизив эффект "портала" с помощью современных технологий.

Как передает Day.Az, энтузиастам удалось добиться передачи изображения в реальном времени между двумя устройствами.

В одну "портальную пушку" была встроена камера, а во вторую - проектор, принимающий и транслирующий видеосигнал.