WUF13 поддержал инициативу Азербайджана по постконфликтному восстановлению

WUF13 стал важным этапом на пути превращения градостроительной модели, сформированной Азербайджаном в рамках "Великого возвращения", в международные стандарты. 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) в Баку завершила сегодня свою работу принятием итоговых документов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в принятом международным мероприятием "Бакинском призыве к действию" и итоговом документе министерской встречи была поддержана выдвинутая Азербайджаном инициатива "Пакет "умных" и устойчивых решений по расселению для безопасного возвращения" (4SRP).

В резюме встречи высокого уровня отмечается, что министры "приветствовали инициативу "Пакет "умных" и устойчивых решений по расселению для безопасного возвращения" (4SRP), подготовленную Азербайджаном в рамках WUF13 совместно с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat), Международной организацией по миграции (МОМ) и Бакинским центром климата и мира (Бакинский центр)". Документ "Бакинский призыв к действию", отражающий основные рекомендации по градостроительной политике на глобальном уровне на следующие два года, подтверждая главные цели инициативы 4SRP, гласит: "Мы призываем к скоординированному подходу для приоритизации усилий по реконструкции и восстановлению и, как следствие, возвращения вынужденных переселенцев в свои дома".

Упомянутая инициатива была выдвинута Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики совместно с UN-Habitat, МОМ и Baku Hub 19 мая в ходе панели высокого уровня, прошедшей в рамках WUF13.

Инициатива предусматривает разработку интегрированных подходов к градостроительству и восстановлению в ответ на такие взаимосвязанные вызовы, как изменение климата, деградация окружающей среды, вынужденное переселение, конфликты и гуманитарная уязвимость.

Как подчеркнули партнеры инициативы, в процессе формирования международных стандартов, которые будут включать в себя данные подходы, будет широко использоваться опыт широкомасштабных восстановительных работ, проводимых Азербайджаном в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, а также применения концепций "Умного города" и "Умного села" в постконфликтных условиях.

В то же время, инициатива оценивается как важная платформа с точки зрения разработки практических градостроительных моделей для постконфликтных и уязвимых регионов, их продвижения на международном уровне, а также облегчения доступа к финансированию климата и развития.