Одним из главных выборов, перед которым стоят желающие купить квартиру, является покупка жилья без ремонта с последующим ремонтом с нуля или предпочтение уже готовой квартиры с ремонтом. В последние годы подорожание строительных материалов и услуг мастеров сделало этот вопрос еще более актуальным.

Так какой вариант на нынешнем рынке считается более выгодным?

Как передает Day.Az, эксперт по недвижимости Анар Насиров в комментарии для Demokrat.az заявил, что если рассматривать покупку квартиры в новостройке, то самым выгодным вариантом не всегда оказывается жилье в состоянии "под маяк" - то есть без ремонта, с черновыми стенами.

"Во многих случаях более выгодными считаются квартиры с готовым ремонтом или нуждающиеся лишь в легком косметическом обновлении. Потому что спрос на квартиры "под маяк" на рынке выше. Из-за этого таких объектов меньше, а их цены растут быстрее. Особенно резкий рост наблюдается в новостройках с купчей и подходящих под ипотеку.

С другой стороны, между домами, построенными в последние годы, и зданиями, возведенными 7-10 лет назад, существует серьезная разница в цене. Более новые здания обычно дороже, тогда как в старых цены относительно доступнее. В этом плане покупка квартиры в доме, построенном 7-10 лет назад, которой требуется лишь легкий ремонт, а затем проведение только косметических изменений, может потребовать значительно меньших затрат", - отметил эксперт.

По его словам, ремонт квартир "под маяк" часто обходится дороже ожидаемого:

"Даже в самых дешевых вариантах стоимость ремонта одного квадратного метра начинается примерно от 400 манатов, а с повышением качества эта сумма становится еще выше. Поэтому ремонт с нуля часто создает серьезную дополнительную финансовую нагрузку.

На рынке также встречаются квартиры, которые владельцы уже отремонтировали и затем выставили на продажу. Иногда такие варианты оказываются более выгодными, поскольку покупатель экономит и время, и деньги на ремонте. Особенно выгодными по цене бывают квартиры с ремонтом, выставленные на срочную продажу.

В целом выбор зависит от цели покупателя. Если человек хочет квартиру, близкую к готовому состоянию, без лишних затрат времени и денег, то лучше подойдут квартиры с ремонтом или легким косметическим ремонтом. Если же хочется полностью оформить жилье под свой вкус, можно выбрать квартиру "под маяк", но при этом нужно учитывать, что общие расходы будут выше", - подчеркнул он.