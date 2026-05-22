Азербайджанская нефть подорожала
Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,82 доллара США, или 1,62% и составила 114,14 доллара США.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,85 доллара США или 1,68%, и составила 111,82 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 1,49 доллара США или 1,69% по сравнению с предыдущим показателем и составила 89,52 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 1,88 доллара США или 1,71% по сравнению с предыдущим показателем и составила 111,71 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.
