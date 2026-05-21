В рамках восстановления Газы будет построено 200 тысяч новых квартир.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр местного самоуправления Палестинской автономии Сами Хиджави, выступая на тему "Жилищный вопрос в центре процессов посткризисного восстановления и реконструкции" в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Он сказал, что в Палестине, особенно в секторе Газа, вопрос обеспечения жильем означает не просто восстановление домов, но и восстановление жизни, достоинства и стабильности людей.

Министр отметил, что в результате масштабных разрушений в секторе Газа пострадало около 372 тысяч квартир. Примерно 60 тысяч из них частично повреждены и могут быть восстановлены, тогда как большинство разрушено полностью или получило серьезные повреждения.

Он подчеркнул, что в результате конфликта около 2 миллионов человек, то есть подавляющее большинство населения Газы, стали вынужденными переселенцами. На Западном берегу реки Иордан, особенно в лагерях Дженин и Тулькарм, также повреждено более десяти тысяч жилых единиц, и десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.

С. Хиджави сообщил, что разрушения серьезно затронули не только жилой фонд, но и инфраструктуру водоснабжения, канализации, образования и здравоохранения.

"Подлинный процесс восстановления возможен не только путем удовлетворения неотложных гуманитарных потребностей, но и путем обеспечения безопасного и достойного жилья", - подчеркнул он.

По словам министра, для успеха процесса восстановления необходимы сильная международная политическая воля, долгосрочное финансирование, обеспечение доступа к строительным материалам, эффективная международная координация и активное вовлечение местных сообществ в процесс.

Он отметил, что процесс восстановления в Палестине основан на пятилетнем рамочном плане, и на начальном этапе предусматривается обеспечение временным жильем, а также восстановление частично поврежденных домов. Впоследствии планируется строительство как минимум двухсот тысяч новых квартир.

С. Хиджави добавил, что восстановление не должно ограничиваться только жилыми зданиями, необходимо также заново отстроить школы, больницы, сети водоснабжения и энергоснабжения, чтобы сформировать более устойчивые города.

"Для нас восстановление - это не просто инженерный процесс, это возвращение людям надежды и гуманитарная и моральная ответственность, ведущая к справедливому миру", - заявил он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.