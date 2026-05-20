Строительство автомобильной дороги Горадиз-Агбенд близится к завершению

Строительство автомобильной дороги Горадиз-Агбенд уже близится к завершению.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) заявил специальный представитель Президента в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев.

"Работы по строительству железнодорожной линии также подходят к завершению. Строящийся на границе с Ираном мост тоже близок к окончанию. Это внесет большой вклад не только в развитие освобожденных от оккупации территорий, но и в регион в целом", - отметил он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.