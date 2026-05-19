За это вас могут оштрафовать

В Азербайджане взлом чужого аккаунта в социальных сетях, чтение и распространение личных сообщений строго запрещены законом и влекут за собой уголовную ответственность.

Как передает Day.Az, такие действия регулируются статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, касающимися киберпреступности и нарушения неприкосновенности частной жизни. Незаконный доступ к электронным системам и перехват личной переписки считаются серьезными правонарушениями, грубо нарушающими права граждан.

В частности, несанкционированный доступ к личному аккаунту квалифицируется по статье 271 Уголовного кодекса ("Незаконный доступ к компьютерной системе"). Чтение и распространение сообщений подпадает под действие статей 155 ("Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений") и 156 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"). Лиц, незаконно получивших или распространивших чужие персональные данные, в зависимости от тяжести совершенного деяния ожидают серьезные наказания.

За такие преступления законодательством предусмотрены как крупные штрафы в размере нескольких тысяч манатов, так и лишение свободы. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от одной до нескольких тысяч манатов, наказаны ограничением свободы сроком от 1 года до 3 лет, а в отдельных случаях - лишением свободы на срок до 3 лет. Если преступление совершено должностным лицом или с использованием специальных технических средств, наказание становится еще строже.