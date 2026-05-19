Волонтеры - ключевой элемент человекоориентированной урбанизации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила региональный координатор Программы добровольцев ООН по Европе и Центральной Азии Зарина Мирабдуллаева на панельной дискуссии под названием "Модель ASAN в урбанизации: роль государственных услуг и добровольчества", состоявшейся в павильоне Агентства государственной поддержки Организации "Добровольцы ASAN" в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Она отметила, что ориентированную на человека урбанизацию наиболее эффективно связывают с обществом волонтеры. Модель ASAN является прекрасным примером этого. При входе в ASAN Xidmət первыми, кто встречает посетителей, являются волонтеры:

"Волонтеры устраняют напряженность, неразбериху и ощущение неопределенности, которые обычно возникают в государственных учреждениях. Эта модель с самого первого момента снимает подобные беспокойства".

З. Мирабдуллаева подчеркнула, что города будут расти, жизнь станет более быстрой и напряженной.

"Мы движемся к урбанизации, технологиям и инновациям, но если среди всего этого мы потеряем человеческую связь, жить в таком мире будет гораздо сложнее. Волонтеры - это именно тот мост, который сохраняет эту связь. Они соединяют нас с повседневными жизненными процессами.

В кризисные моменты, во время крупных мероприятий, при бедствиях и в вопросах климатической устойчивости первыми на помощь приходят именно волонтеры. В большинстве случаев они оказываются на месте событий раньше политиков и международных организаций. Так происходит и в повседневной деятельности.

Как известно, этот год является Международным годом волонтеров во имя устойчивого развития. Говоря об устойчивом развитии, необходимо учитывать включение добровольцев в повседневные процессы, поскольку добровольчество уже не является случайной деятельностью, осуществляемой раз или два в месяц.

Это мощная сила развития и настоящий драйвер, и к ней следует подходить именно так.

Именно поэтому система ASAN и ее модель произвели на меня большое впечатление. Она не только интегрирует добровольчество в повседневную жизнь людей, но и создает возможность для добровольцев стать частью гражданского общества", - добавила она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.