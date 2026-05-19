В Баку проходит третий день WUF13

В Баку проходит третий день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Day.Az, в рамках форума, организованного совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана, сегодня продолжаются широкие обсуждения, посвященные обеспечению жильем, устойчивому развитию городов, урбанизации, изменению климата и цифровым решениям для городов.

Программа третьего дня форума в основном посвящена глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости и инновационным моделям урбанизации. Одной из ключевых сессий дня станет диалог на тему "Глобальный жилищный кризис: каков план?". В ходе сессии будут обсуждаться вопросы доступности жилья, социальной справедливости и улучшения условий жизни в городах.

Кроме того, в центре внимания форума находятся такие темы, как "Социальная и экономическая сила жилья", "Искусственный интеллект для городов", "От данных к решениям: искусственный интеллект, пространственный анализ и жилье для всех", "Климатически устойчивые города и сообщества", а также "Городское планирование как климатическое действие". Эксперты и представители международных организаций особо подчеркивают роль цифровых технологий, управления на основе данных и "зеленых" решений в будущем развитии городов.

В рамках третьего дня также пройдут сессии по таким важным темам, как "Жилье для всех", "Безопасная и устойчивая среда проживания для расширения прав и возможностей женщин", "Инклюзивные города для людей с инвалидностью", "Роль молодежи в управлении городами", "Направление климатического финансирования в города", "Устойчивый и доступный транспорт" и "Восстановление городов, пострадавших от войны".

Особое место в программе форума занимает взаимосвязь урбанизации и климатической повестки. Такие темы, как "Города, устойчивые к жаре", "Решения, основанные на природе", "Зеленая и устойчивая среда проживания", "Управление водными ресурсами" и "Энергетическая справедливость в городах" выводят на первый план связь между урбанизацией и экологической устойчивостью.

Сегодня также состоятся презентация доклада "World Cities Report 2026", встречи высокого уровня по Африканскому региону и другим международным платформам, а также специальные сессии, посвященные развитию городов и жилищной политике.

В рамках WUF13 международным участникам также представлены проекты восстановления, реализуемые на освобожденных территориях Азербайджана, а также концепции "умного города", "умного села" и "зоны зеленой энергии". Реализуемые в Карабахе и Восточном Зангезуре проекты привлекают внимание как пример устойчивой урбанизации.

Отметим, что первые два дня форума также запомнились насыщенной программой мероприятий. В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.