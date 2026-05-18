Банк Республика объявил победителей второго тиража лотереи «Золотой выбор»!

Банк Республика подарил ещё 20 клиентам, оформившим ломбардный кредит, автомобиль и золотые слитки!

15 мая 2026 года в Головном офисе Банка Республика при участии независимой комиссии, состоящей из 5 человек, путём случайного отбора были определены победители второго тиража ломбардной лотереи "Золотой выбор".

Во втором тираже приняли участие клиенты, оформившие ломбардный кредит в Банке Республика в период с 1 января по 1 мая 2026 года, а также участники первого тиража. Всего в лотерее было зарегистрировано более 20 000 клиентов и около 200 000 лотерейных шансов, принадлежащих им.

Отметим, что каждые 500 AZN суммы ломбардного кредита предоставляли клиенту 1 шанс на участие в лотерее.

Список 20 победителей 2-го тиража лотереи:

№ Номер ломбардного договора Выигранный приз Инициалы (фамилия, имя, отчество) Код клиента 1 LM 9100326-224528601 Автомобиль BYD Destroyer S**** G**** P**** 2**5**6 2 LM 21300426-136326001 Золотой слиток 20 г F**** T**** T**** 1**3**0 3 LM 8250226-161099101 Золотой слиток 20 г İ**** S**** X**** 1**0**1 4 LM 38160226-138685701 Золотой слиток 10 г B**** Z**** V**** 1**6**7 5 LM 11030326-222381901 Золотой слиток 10 г X**** N**** Ə**** 2**3**9 6 LM 9160426-221112901 Золотой слиток 10 г A**** İ**** R**** 2**1**9 7 LM 40141125-221679601 Золотой слиток 10 г S**** G**** İ**** 2**6**6 8 LM 9090426-131077401 Золотой слиток 10 г A**** A**** Ə**** 1**0**4 9 LM 16151225-218758201 Золотой слиток 5 г K**** G**** K**** 2**7**2 10 LM 25031025-146062601 Золотой слиток 5 г X**** İ**** T**** 1**0**6 11 LM 36130426-175619601 Золотой слиток 5 г M**** V**** Q**** 1**6**6 12 LM 5090426-154986002 Золотой слиток 5 г B**** J**** S**** 1**9**0 13 LM 32301025-156569102 Золотой слиток 5 г N**** X**** X**** 1**5**1 14 LM 39100226-223795702 Золотой слиток 5 г H**** T**** M**** 2**7**7 15 LM 32051225-222276701 Золотой слиток 5 г A**** A**** A**** 2**2**7 16 LM 49240426-210869402 Золотой слиток 5 г M**** A**** Ə**** 2**8**4 17 LM 9271025-215703101 Золотой слиток 5 г N**** B**** M**** 2**7**1 18 LM 21190226-224102501 Золотой слиток 5 г N**** G**** Ə**** 2**1**5 19 LM 45300426-225714202 Золотой слиток 5 г Ə**** N**** A**** 2**7**2 20 LM 31090126-100212601 Золотой слиток 5 г M**** Y**** R**** 1**2**6

Призы победителям будут вручены в ближайшие дни, о чём общественности будет сообщено дополнительно. Отметим, что автомобиль предоставлен компанией "Group Motors" - официальным дилером BYD в Азербайджане. Подробную информацию о лотерее можно получить на официальных страницах Банка Республика.

