Ну, погоди! Волк и Заяц снова устроили погоню - на этот раз в Баку

В Азербайджанском государственном театре кукол состоялась очередная премьера - зрителям представили спектакль "Обманутый Волк", поставленный по мотивам популярного мультсериала "Ну, погоди!" известных русских сатириков Александра Курляндского и Аркадия Хайта. Новая постановка русской труппы театра не только оживила любимых героев детства, но и перенесла знакомую историю в пространство современной кукольной сцены, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Одноактный спектакль стал своеобразным театральным переосмыслением культового противостояния Волка и Зайца. Однако создатели отказались от прямого копирования экранной эстетики, сделав ставку на выразительный язык театра кукол - с пластикой, живым актерским существованием, музыкальным ритмом и визуальной поэтикой сцены.

Режиссером постановки выступил Ахад Гаджиев, сумевший сохранить узнаваемый сюжет, но при этом адаптировать его под восприятие современных детей. Художник-постановщик Рена Аббасова выстроила сценическое пространство в стилистике, близкой к эстетике классической анимации, а музыкальное оформление стало одним из ключевых элементов динамики спектакля. В спектакле сыграли актеры Рауф Бабаев, Лина Мамедова, Афет Зульфугарова, Елена Гадимова, Араз Гасанли и Вугар Исмайлов.

Постановка привлекла внимание ярким сценическим решением: классические паркетные куклы, трансформирующиеся декорации, динамичные мизансцены и тщательно выстроенное световое оформление создали атмосферу настоящего театрального аттракциона. Знакомые персонажи зазвучали по-новому, сохранив при этом дух любимого мультфильма, на котором выросло не одно поколение зрителей.

Особую роль сыграла и ностальгическая интонация спектакля. Пока дети с увлечением следили за бесконечными попытками Волка поймать Зайца, взрослые словно возвращались в собственное детство - во времена, когда фраза "Ну, погоди!" звучала в каждом доме.

Несмотря на легкость и юмористическую форму, спектакль затронул и важные темы. Через комические ситуации постановка напомнила зрителям, что агрессия, хитрость и нетерпение редко приводят к успеху, тогда как взаимопонимание и дружба способны изменить даже самый затяжной конфликт.

