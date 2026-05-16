Между Азербайджаном и UN-Habitat подписано Письмо о намерениях

Государственный комитет градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики и Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (UN-Habitat) подписали Письмо о намерениях с целью сотрудничества в совместной разработке операционного руководства по проведению сессий Всемирного форума городов, которые состоятся в будущем на основе Бакинских стандартов 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, церемония подписания состоялась после приема Президентом Ильхамом Алиевым 16 мая исполнительного директора Программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклавдии Россбах.

Документ, призванный поддержать процесс принятия решений сторонами, которые будут принимать будущие сессии, основывается на успешном этапе подготовки WUF13, который пройдет в Баку, для оперативной эффективности последующих мероприятий.