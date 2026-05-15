Эти лица будут получать до 1000 манатов каждый месяц

В Азербайджане будет расширен механизм материального поощрения исследователей, работающих в научных учреждениях, подведомственных Министерству науки и образования.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, согласно усовершенствованному механизму, до 500 исследователей смогут ежемесячно получать премии в размере до 1000 манатов.

В Минобразования отметили, что в текущем году механизм оценки в рамках проекта был усовершенствован совместно со специалистами международной компании Clarivate, специализирующейся в области наукометрии, а также при сотрудничестве с Агентством интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики. Обновленные правила были утверждены Советом по координации научных исследований Азербайджанской Республики.

Согласно новым правилам, число исследователей, которые смогут претендовать на поощрение, увеличено. Кроме того, расширены критерии оценки научной деятельности.

Теперь в механизм оценки включены не только научные работы, опубликованные в журналах категорий Q1 и Q2, индексируемых в базе Web of Science Core Collection, но и публикации в журналах категорий Q3 и Q4.

Еще одно важное новшество связано с практическим применением научных результатов. Для стимулирования передачи исследовательских разработок в реальный сектор экономики в механизм расчета впервые добавлены патенты и полезные модели. Они будут учитываться в виде бонусных баллов.

Отмечается, что в первый год реализации проекта этой возможностью воспользовались около 150 ученых, а в 2025 году - до 300 ученых.

Применение усовершенствованных правил начнется с мая 2026 года.