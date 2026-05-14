JIVA выступила во втором полуфинале "Евровидения-2026" - ВИДЕО
Международный песенный конкурс Евровидение-2026 продолжается в столице Австрии - городе Вена.
Как сообщает Day.Az, во втором полуфинале Азербайджан представила Джамиля Гашимова, выступающая под сценическим именем JIVA.
Наша представительница исполнила песню "Just Go", выступив под вторым номером конкурсной программы.
Отметим, что участники, которые получат путевки в финал конкурса Евровидение-2026, будут определены по итогам зрительского голосования.
