Автор: Али Гасымов, заместительно главного редактора Day.Az

Через несколько дней Баку станет центром глобальной урбанистической повестки. С 17 по 22 мая азербайджанская столица примет 13-ю сессию Всемирного форума городов ООН (WUF13) - крупнейшую международную конференцию, посвященную будущему городов, устойчивому развитию и качеству жизни. Более 32 тысяч участников из 180 стран, около 300 параллельных сессий ежедневно, свыше 370 партнерских мероприятий, 121 павильон и впервые в истории форума - сегмент "Заявления лидеров" с участием глав государств и правительств. Масштаб колоссальный. И Азербайджан к нему готов.

Показательно, что подготовка к WUF13 с самого начала велась под пристальным вниманием руководства страны. 12 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично посетил территорию Бакинского Олимпийского стадиона - главной площадки форума - и ознакомился с ходом всех работ. Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и исполнительный директор азербайджанской операционной компании WUF13 доложили главе государства о каждом аспекте подготовки: от инфраструктуры и логистики до работы медиацентра и организации питания.

Такой подход - это индикатор того, насколько серьезно Азербайджан относится к этому событию. Создан специальный Организационный комитет под председательством главы Администрации Президента Самира Нуриева, который провел заседание, заслушав доклады по каждому направлению - протоколу, транспорту, логистике, безопасности. Задача поставлена четко: WUF13 должен стать еще одним образцовым примером того, на что способен Азербайджан.

Бакинский Олимпийский стадион и прилегающая территория образуют единую операционную зону площадью 53 гектара. Это полноценный городок, спроектированный с нуля под нужды форума.

Зал церемоний открытия и закрытия рассчитан на 6000 человек. Зона основных дискуссий и параллельных мероприятий занимает 3,55 гектара: здесь одновременно могут проходить десятки заседаний, тематических сессий, двусторонних переговоров и встреч в различных форматах. Ежедневно планируется около 300 таких мероприятий - ритм, требующий исключительной слаженности всей операционной системы.

Отдельного внимания заслуживает зона Urban Expo площадью 3,5 гектара, где разместится 121 павильон, включая 41 страновой. Павильон Азербайджана займет 1500 квадратных метров - крупнейший среди всех. Рядом - Бульвар WUF13 площадью 2,5 гектара: открытое общественное пространство для свободного передвижения, отдыха и питания участников, оформленное с использованием мотивов крепостных стен Ичеришехера и элементов азербайджанского ковроткачества. Деталь, которая говорит о том, что организаторы думали не только о функциональности, но и об атмосфере.

Более 35 точек питания распределены по всей территории так, чтобы исключить скопление людей. При этом на площадке введен контроль за ценами: они не должны превышать городской уровень. Казалось бы, небольшая деталь - но именно она показывает, что интересы участников продуманы на каждом уровне.

Отдельная важная деталь - это система аккредитации. На территории стадиона развернуто 70 регистрационных стоек - 54 для предварительно зарегистрированных участников и 16 для тех, кто регистрируется на месте. Пропускная способность - до 1000 человек в час, при этом на аккредитацию каждого участника отводится не более одной минуты.

Принципиально важно, что все сотрудники аккредитационного центра - граждане Азербайджана, а в работе не используются зарубежные платформы. По словам исполнительного директора операционной компании Адиля Мамедова, это действительно повод для гордости. Система выстроена самостоятельно, и она работает.

К форуму привлечены 3000 волонтеров - отобранных из более чем 16 тысяч кандидатов в ходе многоэтапного конкурса. 10-11 мая для них прошли финальные тренинги на площадке: волонтеры изучили операционные процессы, процедуры безопасности, маршруты и инструкции. Около 100 из них - иностранные граждане. Для волонтеров это будет шансом получить опыт работы на международном мероприятии, развить лидерские навыки и взаимодействовать с участниками со всего мира.

Транспортная инфраструктура форума - отдельная система. Под нее выделено 10 гектаров: транспортный терминал, парковка, зоны трансфера. Интегрированы электробусы, службы такси, городские центры обмена маршрутами, трансфер из аэропорта и обратно. От станции метро "Кероглу" запущен специальный маршрут к площадкам форума, задействованы 67 городских остановок и шесть автобусных маршрутов в направлении аэропорта. Разработана цифровая транспортная карта в режиме реального времени с информацией о гостиницах, маршрутах и расписаниях. Для VIP-делегаций предусмотрена система VAP и "зеленый коридор".

Связь и цифровая инфраструктура также подготовлены на высоком уровне. Министерство цифрового развития и транспорта выделило дополнительные радиочастотные ресурсы, усилена мобильная сеть, обеспечена устойчивость Wi-Fi и кибербезопасность. Для участников, привезших собственное радиооборудование, запущен специальный электронный портал регистрации частот. Созданы основной и резервный центры обработки данных - форум будет работать без перебоев в любой ситуации.

Гибридный формат позволит участникам из-за рубежа подключиться к сессиям онлайн: прямая трансляция ведется из 14 комнат, в медиацентре - 140 рабочих мест, из которых 28 предназначены для операторов прямого эфира. Для обеспечения перевода приглашены 165 переводчиков из разных стран, предусмотрен международный сурдоперевод. Рабочие языки - все шесть официальных языков ООН плюс азербайджанский и турецкий.

Все это было бы невозможно без накопленного опыта. Азербайджан уверенно закрепился в числе стран, регулярно принимающих мероприятия мирового уровня. Европейские игры 2015 года, ежегодный Гран-при Формулы-1, Игры исламской солидарности, саммиты Движения неприсоединения и Организации тюркских государств, Глобальный Бакинский форум - каждое из этих мероприятий добавило компетенции, отточило процессы, укрепило инфраструктуру.

Настоящим экзаменом стал COP29 - Конференция ООН по климату, прошедшая в Баку в 2024 году. Десятки тысяч участников, сотни делегаций, главы государств, параллельные переговорные треки - все одновременно, в одном городе. Азербайджан справился образцово: четкая логистика, бесперебойный транспорт, слаженная работа всех государственных структур, цифровизация аккредитации. Городская инфраструктура выдержала нагрузку без сбоев, а сам форум получил высокую оценку международных партнеров. На фоне других крупных международных конференций, где организационные трудности нередко становились предметом критики, бакинский COP29 выделялся именно системностью и управленческой зрелостью.

К WUF13 Азербайджан подходит с той же методичностью и с дополнительным символическим контекстом: 2026 год объявлен в стране "Годом градостроительства и архитектуры". Форум органично вписывается в эту повестку, становясь ее главным международным акцентом.

За несколько дней до старта WUF13 картина полностью ясна: Азербайджан подготовил не просто место проведения мероприятия, а полноценную экосистему для одного из крупнейших международных форумов года. Продуманная инфраструктура, собственные технологические решения, тысячи подготовленных волонтеров, отлаженная транспортная и коммуникационная система - все это результат последовательной работы, которая велась под контролем на самом высоком уровне.

32 тысячи участников из 180 стран скоро убедятся в этом лично.