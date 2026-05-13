Гороскоп на 13 мая

Звезды гороскопа подсказывают, что известная поговорка "своя рубашка ближе к телу" сегодня будет особенно актуальной. Каких бы поступков и шагов не требовала ситуация, большинство людей будут руководствоваться в первую очередь своими личными интересами и лишь в десятую - такими словами, как "долг", "обязанность", "профессионализм". Звезды советуют смириться с этим фактом: заставить кого-то сделать что-то вопреки желанию сегодня практически невозможно. Зато вполне возможно сделать так, чтобы это желание возникло. Так что если вы хотите кого-нибудь поэксплуатировать, четко сформулируйте, зачем ему это нужно и что он с этого получит. В этом случае его искреннее воодушевление не будет знать границ, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен вдруг почувствует в себе лидерские задатки. И не без оснований - день действительно склоняет его к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них. С одной стороны, это сделает Овна хорошей мишенью для выпадов недоброжелателей. С другой же, если решения Овна будут продуманными и взвешенными, у него есть шанс сегодня показать отличный результат. А заодно посрамить завистников и конкурентов.

Телец

Сегодня в течение дня Телец неожиданно может почувствовать, что он что-то упускает из виду. Возможно, он не в курсе каких-то событий, которые происходят вокруг, или же не владеет всей информацией в делах, за которые взялся. Так или иначе, в этом нет ничего страшного. Невозможно быть в курсе всего, поэтому сегодня Тельцу стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что он знает точно, то есть на обычных текущих вопросах. А еще лучше будет посвятить этот день какому-либо творчеству - это то, что сегодня у вас будет получаться лучше всего!

Близнецы

Сегодня ситуация в целом обещает складываться для Близнецов замечательно, причем без особенных усилий с их стороны! Что ж, жизнь - не математика. В ней есть такие факторы, как "везучесть", "удачливость", и сегодня Близнецы имеют шанс в этом убедиться. Колесо Фортуны способно вознести их на самый верх, преподнося приятный сюрприз за сюрпризом. А вот к недоброжелателям Близнецов удача, напротив, грозит повернуться спиной. И это тоже, согласитесь, приятно.

Рак

Сегодня вместо того, чтобы погрузиться в текущие дела, Раку стоит посмотреть на ситуацию в целом. Не забывает ли он о цели, к которой идет? Держит ли в голове стратегию продвижения? Или же все его время и силы отнимает рутина, заставляя идти на поводу у ситуации вместо того, чтобы ей управлять? Когда художник пишет картину, он должен отойти на пару шагов, чтобы окинуть ее одним взглядом. Именно это звезды гороскопа советуют сегодня Раку: возможно, в картине его жизни не хватает каких-то важных штрихов.

Лев

Сегодня Лев сумеет убедить кого угодно в чем угодно - если он в этом лично заинтересован. Его коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте! Сухие факты и цифры Лев сумеет преподнести как захватывающий детектив, а его фразы будут рождаться на одном дыхании. Так что для Льва это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере. Если же сегодня есть необходимость вести переговоры с партнерами - лучшего переговорщика, чем Лев, не найти!

Дева

Сегодня Дева должна гнуть свою линию и идти вперед, невзирая на преграды! Возможно, на своем пути она встретит чье-то сопротивление или даже открытое противодействие. Просьбу Девы окружающие могут "не расслышать", идею зарубить на корню, а предложение - бойкотировать. Однако звезды гороскопа говорят, что если Дева сегодня не отступит, то рано или поздно достигнет своей цели. Верьте в свой успех, и все у вас получится!

Весы

Сегодня Весам потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Без этого они способны пролениться весь день. Стимулом же, помогающим Весам сегодня мобилизоваться, может послужить что угодно: аврал, обещание прибыли, любознательность или любая другая заинтересованность Весов в результате. На худой конец, роль такого вот стимула может сыграть страх вызвать чей-то гнев: это быстро вернет Весам бодрый настрой и заставит мобилизоваться.

Скорпион

Сегодня Скорпиону будет полезна хорошая трудотерапия - даже несмотря на то, что сам он может иметь другое мнение на этот счет. Его активность и энергия, увы, не на высоте, однако, взявшись за работу, он быстро это исправит. День наделяет Скорпиона пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, он рискует до вечера клевать носом. Если же Скорпион сегодня заставит себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеет: день пройдет насыщенно и интересно.

Стрелец

Сегодня Стрелец в течение дня может периодически витать в облаках, однако ситуация будет возвращать его с небес на землю. От Стрельца потребуется не только быстро и четко выполнять свои обычные обязанности, но и следить за меняющейся обстановкой и за реакцией окружающих. Если Стрельцу удастся втянуться в активный режим, его день пройдет очень продуктивно. Если же он сегодня так и не сможет, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев.

Козерог

Сегодня Козерогу будет очень трудно сосредоточиться! На протяжении всего дня он будет достаточно рассеян и склонен отвлекаться по любому поводу. Возможно, голова Козерога будет забита ворохом мелких забот, а может быть, приятными мыслями о предстоящем отпуске, однако в результате за сегодняшний день Козерог, скорее всего, успеет сделать куда меньше обычного. А те дела, что все-таки будут сделаны, ему стоит перепроверить дважды: в них могут вкрасться ошибки.

Водолей

Сегодняшний день звезды гороскопа советуют Водолею посвятить бизнесу, карьере, переговорам, а также всему, что с этим связано. Если на неделе у него запланировано обсуждение важных вопросов, стоит сделать это именно сегодня - будет легче найти компромисс. Если же работа Водолея не связана с руководством, посредничеством, работой с клиентами и т.п., сегодня ему стоит найти время для улаживания самых деликатных вопросов с окружающими. Поверьте, в этом плане день способен творить настоящие чудеса!

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит надеяться только на себя - звезды гороскопа не располагают их к трудовым подвигам, а вот к лени - очень даже. Так что если дела в этот день отложить не получится, остается одно: положиться на чью-либо помощь или хотя бы совет. Возможно, Рыбы будут слишком завалены делами, и им придется перепоручить часть дел кому-то. Если же Рыбы не знают, как поступить, не нужно стесняться обратиться за консультацией. Сегодня только опираясь на других людей - на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи - Рыбы сумеют избежать ошибок и выполнить то, что задумали.