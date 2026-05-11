Завтра в Баку будет летняя погода

12 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-18° тепла, днем - 25-29° тепла. Атмосферное давление снизится с 762 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана в основном ожидается погода без осадков, однако начиная со второй половины дня в некоторых горных и предгорных районах местами прогнозируются осадки. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные дожди, грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман. Восточный ветер в некоторых горных и предгорных районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем - 25-30° тепла, в горах ночью - 5-10° тепла, днем - 13-18°, местами до 23-25° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az