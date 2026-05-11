Анаклия может стать ключевым контейнерным хабом Черного моря и усилить значение Среднего коридора

Развитие глубоководного порта Анаклия может стать одним из наиболее трансформационных логистических проектов в более широком регионе Черного моря и Среднего коридора в течение следующего десятилетия.

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальных сетях написал заместитель начальника отдела маркетинга Департамента маркетинговой и тарифной политики ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Зия Мамедов.

Он отметил, что по мере диверсификации евразийских торговых маршрутов Анаклия обладает потенциалом усилить стратегическую связность между Китаем, Центральной Азией, Каспийским регионом, Южным Кавказом и Европой.

"Особое значение имеет планируемая глубоководная инфраструктура порта. При предполагаемой глубине около 16 метров и целевых показателях будущего расширения мощности свыше 1 миллиона TEU в год Анаклия в перспективе сможет напрямую принимать крупнотоннажные контейнеровозы; в этом многие региональные порты Черного моря все еще сталкиваются с ограничениями.

Это создает такие потенциальные преимущества, как повышение эффективности обработки контейнеров; снижение зависимости от фидерных систем морских перевозок; более быстрая интеграция грузопотоков между Черным морем и Европой; улучшение мультимодальной координации между железнодорожным и морским транспортом; повышение устойчивости региональных цепочек поставок.

В контексте Среднего коридора Анаклия - это не просто еще один портовый проект. Он может стать стратегическим балансирующим узлом для растущих объемов грузоперевозок по направлению Восток-Запад. По мере увеличения грузопотока через Транскаспийский коридор нагрузка на порты, железнодорожную инфраструктуру и таможенные системы неизбежно будет возрастать. В этих условиях дополнительная морская мощность на черноморском направлении приобретает стратегическое значение", - добавил З.Мамедов.

По его словам, будущая синхронизация между Бакинским международным морским торговым портом, железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс, каспийскими фидерными операциями, модернизируемыми железными дорогами Грузии, а также цифровыми системами таможенной интеграции может значительно повысить операционную конкурентоспособность Среднего коридора.

"Еще одним важным фактором является геополитическая диверсификация. Глобальные цепочки поставок все чаще ориентируются на альтернативные торговые коридоры, снижение зависимости от логистики, основанной на одном маршруте, гибкие мультимодальные транспортные модели, более быстрые евразийские транзитные решения.

Этот тренд формирует долгосрочную стратегическую значимость Южного Кавказа.

На мой взгляд, при эффективной интеграции в региональную логистическую архитектуру Анаклия может превратиться в крупнейший контейнерный хаб Чёрного моря, а также в ключевую инфраструктурную опору для растущей торговой связности между странами Персидского залива, Центральной Азии и Кавказа", - подчеркнул он.

З.Мамедов отметил, что в более широком контексте будущая роль Анаклии может выйти далеко за рамки исключительно транспортной функции: "Проект способен изменить региональную торговую географию, укрепить транзитные экономики и повысить геополитическое значение Среднего коридора на пространстве Евразии".

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.