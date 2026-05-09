В Италии зафиксировали первый случай лечения зависимости от ИИ

Государственная служба Италии по оказанию помощи лицам с зависимостями (SERD) сообщила о первом в стране случае лечения зависимости от искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета Gazzettino.

Уточняется, что зависимость выявили у девушки в возрасте около 20 лет, которая постоянно контактировала с нейросетью, и в итоге ИИ научился ее понимать. В дальнейшем девушка стала чувствовать себя в безопасности во время общения с ИИ, считая его настоящим другом, и отдалилась "от всего и всех".

По словам главврача медицинского учреждения Лаура Суарди, такая зависимость не стала для медиков неожиданностью - они полагали, что с развитием технологий подобная проблема рано или поздно появится.