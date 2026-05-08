Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Российская пропаганда делает все, чтобы ее ненавидели. Это уже состоявшийся факт. Очередной показательный эпизод произошел в эфире государственного телеканала.

Так, "Первый канал" в очередной пропагандистско-помоечной передаче показал так называемую "карту" Южного Кавказа. И на этой "карте" редакторы - неважно, намеренно или по глупости - нарисовали "отдельный Карабах" на территории Азербайджана. С какого класса уроков географии их выгнали - тоже, в принципе, не имеет значения. Важно другое: пока российские чиновники продолжают говорить о стратегическом партнерстве с Баку, государственный телеканал демонстрирует то, что иначе как политической провокацией назвать не получается.

В эфире передачи "Время покажет" зрителям показали карту Южного Кавказа с отдельно выделенным и, что особенно абсурдно, несуществующим "н̶а̶г̶о̶р̶н̶ы̶м̶ ̶к̶а̶р̶а̶б̶а̶х̶о̶м" на территории Азербайджана. И это произошло не на каком-то сомнительном YouTube-канале и не в анонимном Telegram-ресурсе, а в эфире главного федерального телеканала страны.

Вопрос напрашивается - российские пропагандисты календарь перевернули, и снова 2020 год? Невольно вспоминается, как в период Второй Карабахской войны политические ток-шоу на российском ТВ демонстрировали откровенно проармянскую позицию. И тогда, и сейчас одни и те же установки достаются с запылившихся полок и снова запускаются в эфир. Кто и зачем это сегодня подогревает - вопрос открытый.

При этом с трудом верится, что это можно считать официальной позицией Москвы. Да, в отношениях между Азербайджаном и Россией в последний год были определенные недопонимания, в первую очередь связанные с нерешенными вопросами по поводу авиакатастрофы самолета AZAL. Баку терпеливо ждал и добился справедливости. Этот вопрос закрыт. Но тогда остается другой вопрос: чью позицию тогда транслирует федеральный канал?

На этом фоне стоит напомнить, что в последние дни Москва крайне недовольна поведением Никола Пашиняна. И кстати, на фоне этого открытого раздражения вышел также репортаж на телеканале "Россия 24", в котором журналистка снова рассказывала про административную единицу, существующую только в больном сознании кучки армянских реваншистов.

Возможно, официальная политика совсем иная, и после этой новой провокации мы снова услышим от МИД РФ стандартное объяснение, что это "частное мнение" или что "редакторы ошиблись". Но проблема в другом: государственный телеканал - это не личный блог.

В Москве не могут не понимать, что эти говорящие головы с Первого и Второго каналов воспринимаются в соседних странах как "рупоры Кремля". Это данность. И никакими отписками из МИДа это восприятие не изменить.

И если на федеральном ТВ спокойно рисуют "отдельный Карабах", то в Баку вправе ожидать четкого и прямого объяснения. Иначе подобные "ошибки" в эфире государственного телеканала уже трудно будет списать на случайность или невнимательность редакторов.

Отсутствие реакции со стороны властей и безнаказанность пропагандистов, которые фактически раз за разом подливают масла в огонь и ухудшают отношения с соседями, говорят сами за себя. Аргумент о "частном мнении" здесь не работает. Он может звучать только в сочетании с жестким осуждением таких провокаций - хотя бы на словах.

Москве действительно стоит задуматься, куда ведет пропаганда "без тормозов". Потому что в итоге она бьет не по соседям, а по России самой.