Азербайджан и Германия договорились о взаимном признании сертификатов моряков

Подписан Меморандум о взаимном признании сертификатов моряков между Азербайджаном и Германией.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в аккаунте в X.

"В городе Лейпциг мы провели встречу с министром транспорта Германии Патриком Шнайдером. В ходе встречи мы обсудили вопросы расширения существующих возможностей сотрудничества между нашими странами в транспортной сфере, особенно в автомобильных и воздушных перевозках. Мы подписали Меморандум о взаимном признании сертификатов моряков. Уверены, что этот документ внесет важный вклад в дальнейшее развитие сотрудничества", - отмечается в публикации.