Цена Bitcoin приближается к 82 тысячам долларов

На криптовалютном рынке за последние сутки продолжился рост.

Как передает Day.Az, на платформе CoinMarketCap цена Bitcoin за последние 24 часа выросла на 1,09% и достигла 81 683 долларов. Рыночная капитализация составила 1,63 трлн долларов.

Цена Ethereum выросла на 0,11% - до 2 378 долларов. BNB подорожал на 1,06% - до 632 долларов, Bitcoin Cash - на 3,41%, до 459 долларов, а Monero вырос на 1,52% - до 409 долларов.

Один из самых высоких показателей роста зафиксирован у Zcash. За последние 24 часа стоимость этой криптовалюты увеличилась на 22,97% - до 526 долларов.

В то же время цена Bittensor снизилась на 0,91% - до 284 долларов.

Рост также наблюдался среди цифровых активов, привязанных к золоту. Цена PAX Gold выросла на 2,14% - до 4 633 долларов, а Tether Gold подорожал на 2,05% - до 4 630 долларов.

Общая капитализация крипторынка за последние 24 часа увеличилась на 1,16% и достигла 2,69 трлн долларов.

По мнению аналитиков, рост на рынке связан с ослаблением доллара США, сохраняющимися глобальными геополитическими рисками и повышенным интересом инвесторов как к Bitcoin, так и к цифровым активам, обеспеченным золотом. Кроме того, усиление ожиданий снижения процентных ставок в США повысило спрос на рисковые активы.