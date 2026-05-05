Гороскоп на 5 мая

Сегодня по гороскопу день, когда концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Учеба, наука, да и вообще любой умственный труд, а также деятельность, требующая повышенной внимательности, будут особенно успешными. Вдобавок звезды наделяют повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть. Единственное "но": день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле. Этот факт вам просто необходимо учитывать в общении: неосторожное слово легко способно ранить и привести к обиде, ну а обиды сегодня могут быть очень глубокими, загладить их потом будет нелегко, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня звезды гороскопа то и дело будут склонять Овна давать окружающим советы, причем советы эти будут пусть и излишне эмоциональными, но весьма дельными! Овен будет это делать просто так, по велению души, когда его никто не просит. Ну а если уж к нему обратятся за помощью, то он сумеет отлично (не только словом, но и делом) эту помощь оказать. Единственное "но": тем, кого он сегодня облагодетельствует, надо приготовиться к активной критике с его стороны. Овен безжалостно укажет на все их ошибки и недочеты.

Телец

Сегодня звезды гороскопа предвещают Тельцу не самый благоприятный день, однако причиной этого будут не столько внешние обстоятельства, сколько он сам. Телец будет склонен раздражаться на все, его способна вывести из себя любая мелочь! Из-за этого возможны конфликты, обиды и недоразумения с окружающими. Чтобы этого избежать, Тельцу необходимо сегодня свести общение к минимуму и заняться чем-нибудь позитивным - например, сходить на фитнес или посмотреть жизнерадостный фильм.

Близнецы

Сегодня - день, когда лучше не браться за новые проекты, потому что в этом случае с самого утра все может валиться у Близнецов из рук. Они способны ощутить упадок сил, но худшее, что они могут при этом сделать, - это начать подхлестывать себя! Увы, но гороскоп не склоняет Близнецов к трудовым (да и вообще любым другим) подвигам, и с этим необходимо смириться. Пытаясь взяться за сложные дела, Близнецы рискуют их провалить. Чтобы день не принес разочарований, Близнецам придется расслабиться и плыть по течению. Пусть они многого сегодня не успеют сделать, но зато и не смогут ничему навредить.

Рак

Сегодня Раку необходимо быть деликатнее с окружающими, особенно с близкими людьми, хотя звезды гороскопа, увы, не будут его к этому склонять. Его нетерпимость и требовательность могут стать источником конфликтов. Если же взаимные обвинения не входят в сегодняшние планы Рака, ему придется идти на разумные компромиссы. И чтобы никого не обидеть, следовать нехитрому правилу: "Не делай и не говори другим того, чего не желаешь себе".

Лев

Сегодня звезды гороскопа будут требовать от Льва поменьше придавать значения своим проблемам и обидам, а вместо этого проявить заботу по отношению к тем, кто находится с ним рядом. Возможно, речь идет о работе, и от Льва понадобится поделиться своими знаниями и опытом. А может быть, в помощи будет нуждаться друг, и Льву придется выслушать его и поддержать. Может даже возникнуть ситуация, которая поставит Льва перед выбором - помогать ли кому-то деньгами, служебным положением, связями? Звезды гороскопа сегодня советуют Льву, если это в его силах, помочь, - сделанное добро обязательно к нему вернется, а мир станет светлее и лучше.

Дева

Сегодня - день, когда окружающие способны вылить на голову Девы немало критики. Это может проявляться в разной форме - от ласкового подшучивания близких до резкого недовольства начальства. Даже малейшие просчеты Девы будут бросаться в глаза окружающим, ну а если ошибок нет, они их с удовольствием придумают. Чтобы день не принес Деве огорчений, ей стоит отнестись ко всему с долей юмора. Или же последовать совету из анекдота: "Хочешь избавиться от критики? Ничего не говори, ничего не делай и будь никем".

Весы

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Весы о том, что от их глаз скрыто что-то важное! Возможно, за их спиной плетется интрига, а они об этом пока даже не подозревают; кто-то незаметно вставляет им палки в колеса, вредит карьере или распускает слухи за спиной. Чтобы все это не нанесло делам и репутации Весов ущерб, звезды советуют им сегодня держать глаза и уши открытыми для любой информации. А, кроме того, есть смысл посоветоваться с теми, кто знает все обо всех - благо такой полезный человек есть практически в любом коллективе.

Скорпион

Сегодня в Скорпионе проснется бухгалтер! Ему будут отлично удаваться любые дела, требующие внимательности, терпения и пунктуальности. Благодаря этим качествам, ему не составит труда прочитать в договоре все, что написано мелким шрифтом, или разобрать завалы рабочего стола. Особенно хорошо сегодня Скорпион будет считать деньги: гороскоп на этот день благоприятен для вложений, инвестиций, планирования домашнего бюджета и разумных трат. Покупки, сделанные сегодня, способны радовать Скорпиона долгие годы, так что звезды советуют ему выбраться на шоппинг.

Стрелец

Сегодня во всех делах на первом месте у Стрельца будет стоять свое "Я"! Гороскоп на этот день наделяет его огромными запасами уверенности в себе, склоняя к эгоцентризму. Из-за этого Стрелец будет склонен принимать решения единолично, не прислушиваясь к мнению других, зато будьте уверены: эти решения будут продиктованы его заботой о том, как лучше. Правда, у окружающих самоуверенное поведение Стрельца сегодня вряд ли найдет понимание, так что при всех его благих намерениях не исключены конфликты и противодействие со стороны.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу уделить особое внимание близким людям. Даже если у него много работы, стоит вырваться из-под гнета дел, чтобы побыть вместе с теми, кто ему дорог. Возможно, Козерог уже давно не разговаривал с близким человеком по душам, а может, между ними накопились взаимные претензии и обиды? Для того чтобы все исправить, Козерогу сегодня не обязательно выяснять отношения. Прогулка по парку, поход в кафе или в кино, совместное приготовление ужина - самые простые дела, сделанные вместе, вернут в его сердце мир и покой. А что в жизни может быть важнее?

Водолей

Сегодня гороскоп Водолея не предполагает избытка реалистичности - Водолей способен поверить в чудеса! Вполне возможно, что какие-то события, которым он станет свидетелем, не будут укладываться в материалистические представления о мире. Возможно, сегодня Водолей испытает чувство дежавю или на его глазах произойдет удивительное событие, совпадение или явление. А может быть, между Водолеем и симпатичным Некто пробежит любовная искра. Почему бы и нет? Ведь любовь - это тоже чудо, которое наука пока не смогла объяснить.

Рыбы

Сегодня - день, когда успех Рыбам принесут только простые, консервативные пути. Если они отважатся на смелый эксперимент или понадеются на экспромт, то пожалеют. Впрочем, гороскоп сегодня и не склоняет Рыб к творческим решениям, побуждая действовать только наверняка. Журавлям в небе Рыбы сегодня предпочтут надежную синицу в руке, и результат не заставит себя ждать: консервативный подход поможет им не только в делах, но и в общении, и в личной жизни.