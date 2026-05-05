Дональд Трамп назвал возможные сроки своего ухода с поста

Президент США Дональд Трамп заявил, что может оставаться у власти или в политической деятельности еще около восьми-девяти лет.

Как передает Day.Az, об этом он сказал во время выступления в Белом доме на мероприятии, посвященном поддержке малого и среднего бизнеса в США.

Он, говоря о мерах своей администрации по поддержке предпринимателей, отметил, что их действие рассчитано на длительный срок. "Мы поступили правильно. И, таким образом, когда я покину должность, скажем, через восемь-девять лет, я смогу ими воспользоваться", - заявил Трамп.

Напомним,что Трамп был вновь избран президентом США в ноябре 2024 года, одержав победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Ранее он занимал пост главы государства в 2017-2021 годах.