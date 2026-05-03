Авиарейс Белград-Баку - это новый этап в азербайджано-сербском стратегическом партнерстве

Открытие первого прямого авиарейса между Белградом и Баку является не только важным этапом в развитии азербайджано-сербских отношений, но и значимым событием, служащим дальнейшему углублению стратегического партнерства между двумя странами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил журналистам министр культуры Сербии Никола Селакович.

Он отметил, что новый авиарейс, еще больше сблизив Белград и Баку, создаст дополнительные возможности для расширения не только транспортных связей, но и сотрудничества в экономической, торговой, культурной и гуманитарной сферах. По словам министра, за последние годы отношения между двумя странами развивались с высокой динамикой, что является результатом стратегического видения, сформированного на уровне глав государств.

Н.Селакович подчеркнул, что существующий искренний политический диалог между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Сербии Александаром Вучичем является главной движущей силой развития двусторонних связей. Он отметил, что рост товарооборота между Азербайджаном и Сербией более чем в 16 раз за последние пять лет демонстрирует реальные и устойчивые результаты сотрудничества. Открытие прямых авиарейсов внесет вклад в расширение взаимного туристического потока, усиление деловых контактов и дальнейшее укрепление связей между народами, заявил министр.

Сербский официальный представитель также отметил, что расширение сотрудничества в сферах культуры и спорта является одним из приоритетных направлений, выразив уверенность, что обмен в этих областях в ближайшее время станет еще более интенсивным.

