Сегодня исполняется 85 лет видному дипломату, ректору Университета ADA Хафизу Пашаеву

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня 85-й день рождения отмечает ректор Университета ADA Хафиз Пашаев. Человек, с чьим именем связаны первые дипломатические успехи независимого Азербайджана.

Дипломатия не была его профессией. Он познавал ее азы на практике, когда судьба заставила сделать крутой поворот. Не стань Хафиз Пашаев дипломатом, он, вероятно, стал бы крупным ученым-физиком с мировым именем, сделал бы немало открытий. Ведь и научная карьера будущего посла развивалась успешно и, что символично, в том числе в Соединенных Штатах.

Хафиз Пашаев родился в семье замечательного азербайджанского писателя Мир Джалала. Но не пошел по стопам отца, а выбрал точные науки, поступив на физический факультет АГУ (ныне - БГУ). Затем была работа в Институте физики АН, аспирантура в знаменитом Институте атомной энергии имени Курчатова в Москве, потом - защита кандидатской и докторской.

Но желание двигаться вперед неудержимо влекло молодого ученого к расширению своих познаний, и в 1975 году он отправился в США на научную стажировку, где в течение двух лет занимался исследовательской работой в Калифорнийском университете. Этот первый опыт общения с Америкой оказался очень кстати при адаптации в чужой стране, куда в феврале 1993 года Хафиз Пашаев отбыл уже в качестве чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики. Отбыл на долгие 13 лет.

С прибытием первого посла Азербайджана в США связана одна примечательная, ставшая уже хрестоматийной история, когда по прилету в Вашингтон Хафиз Пашаев был встречен прямо в самолете американским чиновником, торжественно объявившим: "Посол Азербайджанской Республики Хафиз Пашаев и его жена приглашаются к выходу!". Этот случай описан в книге Хафиза Пашаева "Манифест одного посла". Он пишет: "Имя Азербайджанской Республики громко прозвучало среди сотен российских граждан, вынужденных уступить дорогу с достоинством идущему послу независимого Азербайджана. Они стали свидетелями торжественной встречи представителями американского правительства посла страны, которую привыкли считать вассальной".

За период работы в США Хафиз Пашаев изучил сделал все, чтобы отношения Азербайджана и США изменились кардинально.

"В бытность послом в США я был ответственен за то, чтобы Азербайджан был узнаваем в Вашингтоне. И я доволен той своей деятельностью, так как азербайджано-американские отношения с нуля вышли на уровень стратегического партнерства, и сейчас этот процесс продолжается", - сказал Хафиз Пашаев в одном из интервью Trend.

В 2006 году он вернулся в Азербайджан. В 2007 году по инициативе Хафиза Пашаева распахнула двери Азербайджанская дипломатическая академия, ректором которой он стал. А в 2014 году распоряжением Президента Ильхама Алиева на базе ADA и Университета информационных технологий был создан Университет ADA при МИД АР.

Сегодня вуз осуществляет подготовку кадров на всех уровнях высшего образования, реализует программу высшего и дополнительного образования, проводит фундаментальные и прикладные научные исследования. ADA готовит высококвалифицированных специалистов в сфере международных отношений, политологии, бизнеса, информационных технологий, экономики. Сегодня Университет под руководством Хафиза Пашаева превратился в одно из ведущих высших учебных заведений региона и мира. Благодаря усилиям Хафиза Пашаева Университет ADA регулярно принимает у себя крупнейшие международные мероприятия и форума, где принимают участие представители политических элит, ведущих мировых мозговых центров и think tank-ов.

Хафиз Пашаев является автором более 100 научных работ, двух монографий, а также многочисленных статей в отечественной и зарубежной прессе. Его книга "Манифест одного посла" переведена на многие языки. Под его руководством реализованы крупные научно-культурные проекты, в том числе издание архивных материалов газеты "Азербайджан" (1918 и последующих лет) с транслитерацией и комментариями. Также важным проектом, осуществленнымпод его руководством, стала реставрация здания Газахской учительской семинарии в городе Газах. Проект был реализован Университетом ADA в рамках инициативы "Манифест одного учителя" и способствовал возрождению исторической миссии семинарии.

Заслуги Хафиза Пашаева отмечены государственными наградами. Он награжден орденами "Шохрат", "Шараф", "За службу Отечеству" 2-й степении "За службу Отечеству" 1-й степени.

В "Манифесте одного посла" Хафиз Пашаев писал: "Фундамент дипломатии составляют убеждения и вера, а здание возводится в ходе текущих событий". Он придерживается твердой веры и непоколебимой убежденности в будущем Азербайджана, и потому здание, в фундаменте которого есть и его труд, стоит так прочно.