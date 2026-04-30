В Азербайджане будет отмечено 120-летие Лятифа Керимова

Будет отмечено 120-летие великого мастера азербайджанского изобразительного искусства, видного ковроведа, педагога и ученого-искусствоведа, лауреата Государственной премии СССР, народного художника Лятифа Гусейн оглу Керимова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

