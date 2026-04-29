В четыре села Ходжалинского района возвращаются очередные группы переселенцев

29 апреля из Агдама в села Бадара, Ханабад, Тезебина и Ханъюрду Ходжалинского района отправлена очередная группа семей переселенцев, ранее временно проживавших в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Отметим, что Великоое возвращение на освобожденные от оккупации территории продолжается в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева.

На данном этапе в село Бадара переселяются 16 семей (59 человек), в село Ханабад - 10 семей (46 человек), в село Тезебина - 3 семьи (15 человек), а в село Ханъюрду - 4 семьи (25 человек).