Стало известно, когда начнется прием в первый класс

Процесс приема в первый класс стартует первого мая.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом на брифинге заявил руководитель Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования Азербайджана Эшги Багиров.

Он отметил, что уже опубликован список учреждений, в которых будет применяться приоритетный прием в Гянджа-Дашкесанском, Абшерон-Хызынском регионах, городе Баку и Нахчыване.

"Поэтапная организация процесса приема в первый класс создает для родителей более прозрачные и доступные возможности выбора, а механизм приоритетного зачисления обеспечивает справедливость при распределении учащихся по школам", - подчеркнул он.