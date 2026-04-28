С наступлением весны регионы Азербайджана окрашиваются в яркие цвета. Особенно примечателен в этом плане Аггёльский национальный парк, расположенный на территории Агджабединского района, с окружающими его обширными маковыми полями.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, со второй половины апреля здесь можно наблюдать завораживающий пейзаж - распускаются маки, и местность вокруг приобретает багровый цвет. Под дуновением весеннего ветра эти нежные цветы колышутся, создавая впечатление "макового моря". Когда же на цветы падают солнечные лучи, различные оттенки красного становятся еще более насыщенными, придавая природе особую красоту и гармонию.

Чтобы увидеть этот удивительный пейзаж, сюда съезжаются жители не только Агджабединского, но и окрестных районов, стараясь запечатлеть эти моменты в памяти и на фотографиях. Неповторимая красота, созданная самой природой, оставляет у каждого, кто ее видит, незабываемые впечатления.