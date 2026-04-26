США обсуждают с Ираном вывоз ядерных материалов

Президент США Дональд Трамп, что американская сторона в ходе переговоров с Ираном обсуждает вывоз с его территории ядерного топлива и других радиоактивных материалов.

"Дело в том, что нам нужно забрать то, что я называю ядерной пылью, понимаете? Но мы должны забрать эту ядерную пыль. Мы собираемся это сделать, и это часть наших переговоров с Ираном. Мы не хотим, чтобы она у них осталась", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметил президент США, ядерной пылью он называет ядерное топливо и другие материалы, которые были, по его словам, почти полностью уничтожены в ходе ударов по объектам атомной промышленности Ирана в июне 2025 года.

В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре авиабазу Аль-Удейд. После этого в Белом доме сообщили, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую - вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. Состоится ли новый раунд консультаций, пока не известно. Кроме того, США с 13 апреля ввели морскую блокаду Ирана.