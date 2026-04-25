Азербайджанский борец завоевал золотую медаль чемпионата Европы
Ислам Базарганов (57 кг) завоевал золотую медаль чемпионата Европы по борьбе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в решающей схватке наш борец одолел Мусу Мехтиханова, выступающего под флагом Объединенного мира борьбы (UWW), - 8:6.
Таким образом, Базарганов стал обладателем титула чемпиона Европы.
В поединке за бронзовую медаль Рашид Бабазаде (65 кг) уступил представителю Армении Вазгену Теваняну - 0:7.
