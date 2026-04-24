Рост значимости Среднего коридора открывает новые возможности для ЦА и Кавказа

С ростом значимости Среднего коридора открываются значительные возможности для стран Центральной Азии и Кавказа.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал партнёр по банковскому и финансовому праву Dentons Тим Стаббс на Втором форуме по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах в Баку.

"Итак, за последний год, я бы сказал, мы наблюдали беспрецедентную скорость изменений и непредсказуемость. Если ранее была достаточна обычная осторожность, которую вам как инвесторам, операторам или финансистам необходимо применять в повседневной деятельности, то сейчас уровень рисков повысился. В результате вам буквально приходится отслеживать и адаптироваться к этим рискам в режиме реального времени, ежедневно. Если посмотреть на заголовки новостей, можно увидеть, как цены на нефть то растут, то снижаются. Сегодня где-то в Персидском заливе могут падать бомбы. Всё это запускает цепную реакцию последствий, особенно для развивающихся рынков, к которым мы относим Кавказ и Центральную Азию. Критически важно понимать эти риски и уметь реагировать на них в реальном времени", - сказал он.

Стаббс отметил, что вместе с рисками приходят и новые возможности.

"Сейчас мы видим значительный потенциал, который открывается для стран Центральной Азии и Кавказа в связи с ростом значимости Среднего коридора", - сказал он.