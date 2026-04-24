Объявлены призы для победителей Бакинского марафона-2026

Стали известны призы для победителей полного марафона, который впервые состоится 3 мая.

Как передает Day.Az, ежегодный марафон, организуемый по инициативе Фонда Гейдара Алиева, в этом году впервые проводится как полный марафон, а не полумарафон. Победители среди мужчин и женщин, занявшие первые три места, преодолев дистанцию в 42 километра, будут награждены сертификатами и денежными призами.

Победитель, занявший 1-е место, получит 6 000 манатов, обладатель 2-го места - 4 000 манатов, а участник, финишировавший третьим - 2 000 манатов. Кроме того, все участники, преодолевшие дистанцию в 42 км, будут награждены медалями.

Также принято решение о награждении участников, преодолевших более короткую дистанцию. Так, первые 2000 участников, которые не смогут справиться с 42-километровой дистанцией, но примут участие в полумарафоне на 21 км, получат медали, а финишировавшие на дистанции 10 км будут награждены сертификатами.

Регистрация для участия в марафоне завершается 25 апреля.